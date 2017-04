Beibehaltung der ganzjährigen Normalzeit. Was tut sich in Berlin?

aus gegebenem Anlaß möchten wir sie hiermit über die aktuelle politische Situation in Berlin in Bezug auf unser Bestreben hin zu einer ganzjährigen Normalzeit in Kenntnis setzen.Am 21. November 2016 waren Herr Karl von Freyhold, Vorsitzender der CDU Senioren Union Berlin Mitte, und meine Person zum zweiten Mal bei der CDU, diesmal bei dem Bundestagsabgeordneten Dr. Philipp Lengsfeld. Dort wurden von uns über 5.800 Unterschriften zur Beibehaltung der ganzjährigen Normalzeit übergeben.Nähere Informationen dazu sind einsehbar unter: http://www.lengsfeld-mitte.de/lokal_1_1_181_Podium-zu-Erbe-und-Zukunft-der-Stadt.html bzw. http://www.cdu-brandenburgertor.de/trans_1_1_93243_-Eine-Aufgabe-fuer-das-naechste-Jahr-Das-Ende-der-Zeitumstellung-vorantreiben-.html Bei dieser Unterschriftenübergabe erfuhren wir von Herrn Dr. Lengsfeld, daß bis dato bereits 571 Eingaben zur Abschaffung der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog. „Sommerzeit“ (in Wahrheit die “Kiew-Zeit” OEZ) beim Petitionsausschuß eingegangen sind.Im Januar wurde gemeldet, daß sich die CDU/CSU Bundestagsfraktion zwar geschlossen für eine Abschaffung der Zeitverstellung ausgesprochen hat, jedoch an dieser Stelle offen läßt, welche Zeit letztendlich dauerhaft beibehalten werden soll, die so genannte Kiew-Zeit OEZ oder die Normalzeit MEZ: https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/zeitumstellung-abschaffen Auch die Partei „Die Linke“ unter Federführung von MdB Ralph Lenkert und MdB Frau Kersten Steinke, Petitionsausschußvorsitzende, fordert ein Ende der Uhr-Zeit-Umstellung.Doch auch hier wird statt der dauerhaften Normalzeit eine ganzjährige Beibehaltung der so genannten “Kiew-Zeit” OEZ gefordert!Ein politisch sehr aktiver Unterstützer unserer Gesundheitspetition MOMO reagierte mit folgendem Protestbrief, welchen Sie gerne als Vorlage für ihre eigenen Schreiben an die Abgeordneten der Partei “Die Linke” und andere Politiker, z.B. René Röspel (SPD) benutzen dürfen: https://www.myheimat.de/erlangen/natur/protestbrief-wegen-uhr-zeit-verstellung-auf-die-sog-sommerzeit-mesz-oez-ost-europaeische-zeit-d2794008.html Ralph Lenkerts Aussage, die Verhältnisse in Rußland, das von 2011 bis 2014 in der falschen Zeitzone lebte, wären nicht auf Westeuropa übertragbar, ist alleine dadurch ad absurdum geführt, als bereits Großbritannien von 1968 bis 1971 ebenfalls das Menschenexperiment „dauerhafte Uhr-Zeit-Verstellung auf Daylight saving time DST“ durchführte und dieses aus denselben Gründen wie Rußland wieder abbrach. Vornehmlich die Schotten hatten damals massiv protestiert, da es ab Herbst morgens zu lange dunkel war und die Suizid- sowie Depressionsrate extrem anstieg und das Bruttosozialprodukt in den Keller sank.Die Abstimmung im House of Commons am 2. Dezember 1970 ergab 366 Stimmen zur Abschaffung und nur 81 Stimmen zur Beibehaltung der Görlitzer/Berliner Zeit MEZ.Die SPD hält sich zur Frage der Uhr-Zeit-Verstellung derzeit noch sehr bedeckt. Prof. Dr. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der Partei, sagte in einem Interview, es wären noch weitere Studien (Menschenversuche) nötig, um eine qualifizierte Entscheidung treffen zu können.Auch die Partei „Die Grünen“ beziehen aktuell immer noch keine eindeutige Stellung mit dem Argument, es gäbe wichtigere Themen als die Uhr-Zeit-Verstellung auf die so genannte “Kiew-Zeit” OEZ.Aktuell startet die CDU als Anregung zum Regierungsprogramm folgende Bürgerbefragung:Hier kann jeder Bürger, bis 28. April 2017 seine persönliche Ideen einbringen.Vielleicht sollten wir uns in Erinnerung bringen, daß es die beste Idee für die Zukunft ist, für ein ausgeschlafenes und vor allem gesundes Deutschland und Europa Sorge zu tragen.Vielen Dank im Voraus für Ihr beharrliches persönliches Engagement zur Beibehaltung der dauerhaften Normalzeit!Mit gesundheitlichen Grüßen in der „verstellten“ Uhr-Zeit auf Kiew/Moskau Zeit OEZ aus der Medizinstadt Erlangen„Die Natur kann von keinem belehrt werden, sie weiß immer das Richtige.“Hippokrates von Kos, griechischer Arzt, »Vater der Heilkunde«P.S. Übrigens Herr von Freyhold sammelt weiterhin und freut sich über jede Unterschrift, solange bis die ganzjährige Normalzeit besteht!Seine sehr informative Unterschriftenliste kann hier heruntergeladen werden: