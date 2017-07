Europa und der Zeitzonen Irrsinn

im Schnitt schlafen heute Amerikaner 6,5 und Europäer rund sieben Stunden pro Nacht.Zur Anmerkung: Die Niederlande hat seit der deutschen Besatzung 1940 immer noch die deutsche Zeitzone.Eigentlich müßten die BeNeLux-Staaten (nach der Sonne) in der britischen Zeitzone sein.Durch die Uhr-Zeit-Verstellung (MESZ = OEZ), die die Niederländer seit 1977 erdulden müssen, verstärkt sich deren sozialer Jetlag zusätzlich.Auch Amsterdam richtet sich jetzt nach der Kiew-Zeit (OEZ).Auch in Spanien leiden die Menschen unter der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog. "Sommerzeit" (MESZ = OEZ).Kein Wunder, da Spanien unter dem Diktator Franco 1942 ebenfalls in die deutsche Zeitzone (MEZ) wechselte, um seine Nähe zum National-sozialistischen Dritten Reich auszudrücken.Durch die Uhr-Zeit-Verstellung (MESZ = OEZ), die die Spanier seit 1974 erdulden müssen, verstärkt sich deren sozialer Jetlag ebenfalls zusätzlich.Auch Madrid richtet sich jetzt nach der Sonnenstandszeit von Kiew.Wie dramatisch sich das Uhren vorstellen und der daraus resultierende verfrühte Rhythmus mit dem entsprechenden Schlafmangel auf die Menschen, v.a. auf die Kinder auswirkt zeigt auch das Beispiel in Frankreich. Auch hier ist der Schulbeginn teilweise bereits gegen 6:00 Uhr nach dem Stand der Sonne.Zur Situation in Frankreich (gehört ebenfalls in die britische Zeitzone und lebt seit 1940 in der deutschen Zeitzone MEZ) hier ein Interview mit einer engagierten französischen Normalzeitbefürworterin Frau Gabarain in der New York Times:Passend zur Problematik der Zeitzonen und der Uhr-Zeit-Verstellung auf die sog."Sommer(Uhr)zeit" MESZ = OEZ und die Entstehung der Jahreszeiten hat derPhysiklehrer Dr. Rueff für seine Schüler und andere Interessierte mehrere sehr schöne und nachvollziehbare Graphiken erstellt:Bitte beachten Sie, dabei Abbildung 3: Hier erkennen Sie, daß die sog."Sommerzeit" MESZ in Wahrheit die Zeitzone OEZ ist, die bis nach Moskau reicht.In Abbildung 2 wird das Problem unsere westlichen Nachbarn, Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg und Spanien deutlich, die seit den 40er Jahren ebenfalls in einer falschen Zeitzone leben müssen. Kommt nun noch die jetzige Uhr-Zeit-Verstellung hinzu, leben diese Menschen über zwei Stunden vor dem Sonnenrhythmus.Wie entstehen die Jahreszeiten:"Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und dem Menschen doch das Kostbarste stehlen: Die Zeit."Napoleon Bonaparte, General in der franz. Revolutionsarmee; 1769 - 1821