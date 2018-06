Darf ich bitten?

Doch zahlreiche Seniorenpaare schrecken davor nicht zurück, ganz im Gegenteil, es wird immer beliebter, sich auf diese Art fit zu haltenDer Erfurter Tanzsportverein "Grün-Gold" hatte an diesem Wochenende zum10. Sommertanzwochenende in die Erfurter Thüringenhalle eingeladenund aus ganz Deutschland, Tschechien und Österreich waren Seniorenpaare angereist, um ihr Können zu zeigen.In 50 Turnieren, an 3 Tagen, wurden Standard- und Lateinamerikanische Tänze dargeboten.Ein Rausch von Melodien erklang und farbenprächtige Kleider waren der reinste Augenschmaus.Es glitzerte und funkelte auf seidenen Kostümen und in den Haaren der Tänzerinnen, doch davon ließen sich die Kampfrichter nicht ablenken, für sie waren in erster Linie Haltung und Fußarbeit der Paare wichtig, Taktgefühl und Musikalität.Übrigens, im Tanzsport gelten Sonderreglungen, da kann man schon mit 35 als Senior tanzen.Was so unbeschwert aussieht, wenn die Paare über das Parkett schweben und wirbeln, ist alles andere als leicht, es wurde mit sehr viel Training erarbeitet.Jedenfalls meine Bewunderung hatten sie alle,wie auch die vielen freiwilligen Helfer, die für die Verpflegung gesorgt hatten, für die leckeren Kuchen und Salate.Na und ohne die Sponsoren, die für die Preise sorgten, könnte so ein Event sicher gar nicht stattfinden.Für alle Tänzer war es ganz sicher ein erlebnisreiches Tanzwochenende in Erfurt, an das sich so mancher noch lange erinnern wird.