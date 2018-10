Weihnachtsmarkt in ThÃ¼ringen: Die MÃ¤rkte im Ãœberblick

Wo findet man den schönsten Weihnachtsmarkt 2018 in Thüringen? Das Bundesland hat einige Weihnachtsmärkte im Petto, die ihr hier finden könnt.

Standorte und Öffnungszeiten

Erfurt:

Innenstadt 99094 Erfurt

Jena:

Marktplatz 07743 Jena

Nordhausen:

Theaterplatz und Blasiikirchplatz 99734 Nordhausen

Weimar:

Adventsmarkt im Deutschen Bienenmuseum:

Weihnachtsmarkt in Weimar:

Egal ob man auf der Suche nach einem historischen Weihnachtsmarkt ist oder einfach nur mit der Familie Abends was Essen gehen will. Die Thüringer Weihnachtsmärkte sind auf jeden Fall einen Besuch wert. In Erfurt bleiben keine Wünsche offen. Europas längste bewohnte Brückenstraße ist gerade für diejenigen interessant, die dem Einkaufsstress entkommen wollen. Den Abend kann man dann mit originalen Thüringer Bratwürsten und einem Punsch ausklingen lassen. Welcher Weihnachtsmarkt wo und wann stattfindet, könnt ihr hier nachlesen.Falls wir jetzt ihr Interesse geweckt haben, ist hier eine kleine Liste an schönen Thüringer Weihnachtsmärkten, die einen Besuch wert sind. Wo genau ihr die Märkte findet und die Öffnungszeiten stehen natürlich auch dabei. Also wer noch den passenden Weihnachtsmarkt in Thüringen sucht, ist hier richtig.Datum: 27. November bis 22. Dezember 2018Öffnungszeiten:So. - Mi. 10 - 20 UhrDo. 10 - 21 UhrFr. & Sa. 10 - 22 UhrDatum: 26. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:täglich von 10 - 21 UhrDatum: 30. November bis 20. Dezember 2018Deutsches Bienenmuseum (Ilmstraße 3) 99423 WeimarDatum: 08. Dezember bis 09. Dezember 2018Öffnungszeiten:Sa. & So. 11 - 18 UhrInnenstadt 99423 WeimarDatum: 27. November 2018 bis 05. Januar 2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10 - 22 UhrFr. & Sa. 10 - 23 UhrSo. 10 - 22 Uhr(Quelle: weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de