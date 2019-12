Narzissten und Egomane - Krankhafte Selbstbezogenheit!

Diese übertriebene Selbstverliebtheit kann bis zu einer ernsthaften Persönlichkeitsstörung führen!Viele Narzissten und Egomane lieben sich selbst, sind sich aber selbst nicht genug. Ihr Selbstwertgefühl hängt maßgeblich von der Bewunderung anderer ab.Ihr gestörtes Selbstwertgefühl braucht dauerhaft Streicheleinheiten. Sie profilieren sich gerne und stellen sich bei jeder Gelegenheit "mit Sprüchen" in den Vordergrund.Konstruktive Kritik, verstehen sie als Bedrohung und können nur sehr schlecht damit umgehen.Narzissten fällt es schwer, auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen einzugehen (fehlenden Empathie).Sie freuen sich nicht für eine andere Personen, sondern fragen sich eher, wie sie selbst etwas von deren Anerkennung erhalten können.Jemand anderen um Hilfe zu bitten und diese auch noch anzunehmen, käme für einen Narzissten nie in Frage. Somit ist es auch unmöglich, das sie sich selbst einen Fehler einzugestehen.Narzissten und Egomanen können sich durchaus nett und verständnisvoll geben – allerdings nur, wenn Sie sich davon einen eigenen Vorteil erhoffen.Andere werden durch den Narzissten "abgewertet, beleidigt, beschuldigt", um sich selbst indirekt aufzuwerten. Ein perfides Spiel aus Schuldzuweisungen, emotionaler Manipulation und Machtdemonstration. Eine sachliche Diskusion wird nicht mehr möglich!!!FAZIT:Ein Narzisst und Egomane sieht sich selbst als Maß aller Dinge. Sie sind für andere anstrengend, selbstverliebt und eitel bis in die Haarspitzen – das muss man erst mal ertragen können.Die Typen:• Der Manipulator• Der Blender• Der Kontrolleur• Der Unfehlbare