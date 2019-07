Kaffeemarken aus Deutschland: Tchibo, Eduscho & Co.

Tchibo Kaffee

Jacobs Kaffee

Dallmayr Kaffee

Kaffee von Darboven

Die appetitlich duftende Welt des Tchibo Kaffee kommt aus einer großen Rösterei in Hamburg. Diese betreibt das Kaffeegeschäft als Familienbetrieb seit dem Jahr 1947 mit sehr vielen Filialen. Zusätzlich zur Eigenmarke gehört zum Imperium auch die Marke Eduscho. Die Angebotspalette reicht bei Tchibo von feinem milden Filterkaffee bis zu herbem Espresso.Der Kaffee selbst ist als ganze Bohne, Instantprodukt, Filterkaffee, in Kapseln oder Pads erhältlich. Zusätzlich zu den hauseigenen Filialen vertreibt Tchibo seine Produkte ebenfalls in Sonderabteilungen von Supermärkten. Als einer der wenigen letzten Röster bietet Tchibo nicht nur in seinen Filialen, sondern auch in den Supermärkten an, die ganzen Bohnen im Kaufmoment frisch zu vermahlen.Ein großer Bestandteil des Produktangebotes sind zudem saisonale Küchenhelfer, Kleidung, Schmuck und Elektrogeräte. Natürlich verkauft Tchibo auch seine eigenen Kaffeemaschinen und Kapselmaschinen wie man hier nachlesen kann Auch Jacobs Kaffee kann auf eine lange zurückliegende Tradition blicken. Im Jahr 1907 startete das Unternehmen mit seiner Rösterei in Bremen. Eine weitere in Berlin gibt es dort im Bezirk Neukölln seit 1981. Jacobs Kaffee hat im Laufe der vielen Jahre die Rechte für 30 verschiedene Kaffeemarken erworben und gehört selbst zur Unternehmensgruppe Kraft Foods. Die Bezeichnung Jacobs ist sehr bekannt verknüpft mit einem prägnanten Werbeslogan.Schon früh wurde in Radio, TV und Zeitschriften Werbung mit Personen und Symbolen getätigt, die bis heute Bestand haben. Spezialisiert ist Jacobs auf seine feinen Filterkaffees, die neben koffeinfrei in 11 verschiedenen Varianten erhältlich sind. Ein großes Standbein bei Jacobs Kaffee ist die Einführung der Tassimo-Kaffeemaschine mit den dazugehörigen exklusiven Pads. Innerhalb dieser Serie werden zum Kaffee zusätzlich Tee und Kakao verkauft. Eine Statistik zu den Marktanteilen aus dem Jahr 2016 findet man hier Seit über 300 Jahren steht der Name Dallmayr für beste Lebensmittel aller Arten, die hier gekauft werden können. Das Delikatessengeschäft in München ist das größte in ganz Europa und nicht nur Feinschmecker- sondern dort auch Touristenmagnet. Zu dem von Beginn an immer mehr erweiterten Sortiment von Lebensmitteln gehört seit über 50 Jahren auch der Kaffee.Dallmayr betreibt eigene Röstereien in Berlin, Bremen, Braunschweig und Dortmund. Insbesondere das Ladengeschäft in München ist immer wieder eindrucksvoll in Szene gesetzt. Aus großen Behältern aus Porzellan mit feinster Malerei, werden auf Kundenwunsch tagesfrisch die unvermahlenen Bohnen abgewogen. Ganz oder vermahlen steht dort u. a. die Spezialität Jamaica Blue Mountain zum Verkauf.150 Jahre Tradition sprechen für die Qualität der Produkte der Firma Darboven. Begonnen hat der Erfolg der Marke in der Hamburger Altstadt und sich bis heute ausgedehnt auf ein Unternehmen mit 13 Tochtergesellschaften. Darunter zählt auch die Sparte von Idee Kaffee, wo insbesondere magenschonende und koffeinfreie Kaffees hergestellt werden.Besonders stolz und darum hervorzuheben ist Darboven auf die Röstung von Mövenpick Kaffee. Dieses Spitzenprodukt wird unter sorgfältiger Temperaturkontrolle zu seiner Extraklasse geröstet. Auch die unter dem Namen Sansibar Caffee bekannten Espresso Bohnen sind Aushängeschild dieser größen Rösterei.