GESUND | BELEBEND | ERFRISCHEND

2 Liter am Tag trinken, das fällt nicht jedem leicht. Wasser mit Geschmack bringt Abwechslung ins Getränk und manchen vielleicht näher an die 2 LiterEinfach mal probieren, hier mal 3 Varianten. Man kann der Phantasie freien Lauf lassen.Zum Beispiel:1. Gurke, Fenchel, Basilikum und eine kleine Chilischoten.2. Eine weitere Variante ist: Johannesbeeren, Mandarine, Zitrone Minze.3. Und die dritte Variante besteht aus: Melone, Zitrone Basilikum…Wasser (Leitungswasser/Wasser ohne Kohlensäure) drüber und ab in den Kühlschrank.Das Getränk sollte mindesten 3 Stunden durchziehen. Es ist herrlich erfrischend und hat einen leichten Geschmack nach allen Zutaten.Wer möchte kann das fertige Getränk mit Weißwein versetzen, das bringt ein wenig pepp ins Abendgetränk.