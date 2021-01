WER MACHT DAS RENNEN?

Ganz Deutschland erwartet mit Spannung die Entscheidung über den künftigen CDU-Vorsitzenden. Der CDU-Parteitag 2021 wird endlich Klarheit bringen, wer künftig an der Spitze dieser Volkspartei steht.Dieser 33. Online-Parteitag der CDU findet am 15. und 16. Januar 2021 statt. Sofern kein Kandidat eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, werden die beiden bestplatzierten Kandidaten in einem zweiten Wahlgang (Stichwahl) gegeneinander antreten.Dann sollte am Ende das Online-Wahlergebnis feststehen.