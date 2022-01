Wenn Worte zu HASS.....

Durch Terror, somit durch eine extreme Gewalt, welcher letztlich Keiner mehr ausweichen kann, soll die vorhandene Meinung/Moral gebrochen werden, um letztlich eigene, in der Regel politische Ziele durchzusetzen. Die Realitäten und Fakten werden zur Nebensache, bzw. sie werden entsprechend angepasst!Ansätze hierzu sind doch überall erkennbar und tragen zur Spaltung bei (auch in unserer Gesellschaft)!Leider spielen die unterschiedlichen politischen Ideologien in einer Gesellschaft -weltweit- eine unrühmliche Rolle – Da werden auch schon mal aus gewöhnlichen Terroristen, "rein gewaschene Freiheitskämpfer" – letztlich wird daraus eine "ideologische Standpunktsache" von eigenen Zielen vertreten!Fazit:Hass und Terrorismus in jeglicher Form ist zu bekämpfen/ zu verurteilen – Hier kann und darf es keine Unterschiede geben!