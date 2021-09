Warum gibt es außerhalb eines Mainstreams immer nur "Schwarze Schafe"?

Mainstream, heißt übersetzt auf Deutsch "Hauptstrom" und bezeichnet Personen, welche angepasst mit dem Strom schwimmen!Der Begriff "Mainstream" wird auch sehr oft in einem negativen Zusammenhang verwendet, um ein Unbehagen oder das Missfallen über eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung durch Kritiker aufzuzeigen!Als Mainstream wird eine einflussreiche gesellschaftliche Tendenz bezeichnet, die das vorherrschende Verhalten einer größeren Mehrheit repräsentieren soll (meinungsmachend und gefördert von einflussreichen Medien, es ist keine Entwicklung von Meinungen mehr gegeben, kritische Meinungen werden als "schwarze Schafe" abqualifiziert/unterdrückt).Leider werden durch diese massive Durchsetzung mittels eines Mainstreams, andere Meinungen in der Gesellschaft stark unterdrückt, negiert und in der Endkonsequenz mit einem "Maulkorb" versehen (die Meinungsfreiheit ist gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1 Var. 1 GG sich frei zu äußern und alles zu verbreiten, wird eingeschränkt)!Ein "meinungsmachender Mainstream" kann nicht der Sinn in einer gelebten Demokratie sein! Er kann letztlich nur in einer Diktatur enden, mit deren Seilschaften, verbunden mit "Reglementierungen und Verboten" in der Anfangsphase!