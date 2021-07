Vorerst keine Wahl in Thüringen - Es fehlt eine ausgleichende Mitte!

Frage:

Für die Auflösung des Landtags wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen. CDU, Linke, SPD und Grüne kommen zusammen auf 63 von 90 Stimmen - Aber wegen vier Verweigerern in den Reihen der CDU und zwei bei den Linken wird die benötigte Stimmenzahl aber derzeit nicht erreicht.Nach dem Debakel bei der Wahl von Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) im vergangenen Jahr dürfe in Thüringen nicht riskiert werden,Für diese Minderheitenregierung war im März 2020 ein befristeter Stabilitätspakt mit der CDU vereinbart worden, welcher nun ausgelaufen ist.Wie soll es weiter gehen in Thüringen?Können wir DEMOKRATIE nicht mehr leben und verfallen letztlich in alte Strukturen, analog der DDR?Fragen über Fragen, eines besorgten kritischen Bürgers, hier in Thüringen, welcher nur die DEMOKRATIE leben will!.... aber leider keine Antworten hat!