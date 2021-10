Thüringen ist gespaltet und wählen will man auch nicht!

Diese negativen Auswirkungen hierzu kann doch jeder Bürger für sich selbst feststellen!!!Nach der Regierungskrise in Thüringen 2020, ist der gegenwärtige Amtsinhaber wieder Bodo Ramelow. Er wurde am 4. März 2020 zum weiterem Mal im dritten Wahlgang mit einer einfachen Mehrheit in das Amt des MP gewählt.Der MP Bodo Ramelow führt seit dem weiterhin eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an und setzt dabei auf die Kooperation der CDU. Es wurde ein begrenztes Stabilitätspackt unterschrieben, welcher festlegt, welche Projekte/Maßnahmen bis zu Neuwahlen ! im April 2021 ! erfolgen sollten. Diese Wahlen wurden dann später auf den 26.September 2021 (Paralell zur Bundestagswahl) verschoben - diese wurden dann aber auch wieder gekänzelt!..... Auf Neuwahlen in Thüringen warten die Thüringer Bürger aber bis zum heutigem Tag (es gibt bislang keinen verbindlichen TERMIN)!Ich persönlich empfinde diese bisherige "Wahlverweigerung" als eine Missachtung aller Wahlbürger, hier im Land Thüringen!Ich glaube, unsere Politiker haben sich mit dieser Minderheitsregierung hier in Thüringen eingerichtet (ob man nach einer Wahl noch seinen Posten/Job hat, das weiß man nicht), obwohl es ganz andere FESTLEGUNGEN/VEREINBARUNGEN vor und nach der Wahl gab!Fazit:Politiker scheuen "Wahlen", wie der Teufel das "Weihwasser"!