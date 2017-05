Tag der offenen Tür // Thüringer Landtag // 17. Juni

Was erwartet Sie?• Informationen rund um die Arbeit des Landtags• Gesprächsrunden mit Politikern• Führungen durch den Landtag• Ausstellungen und Kinderprogramm• Mitmachangebote und Aktionen• Musik und GastronomieDas vollständige Programm und weitere Informationen: www.dein-landtag.de Adresse:Thüringer LandtagJürgen-Fuchs-Straße 199096 ErfurtAnreise:Mit der STRASSENBAHNAnreiseempfehlung:Stadtbahn-Linie 1 sowie Bus-Linien 60 und 61, Haltestelle Landtag/IHKTicketempfehlung:Gruppentageskarte – für nur 10 € im CityTarif Erfurt sind bis zu 5 Personen ganztägig unterwegs (lohnt sich ab 2 Personen)4-Fahrten-Karte – 4 Einzelfahrten für nur 7,20 € im CityTarif ErfurtMit dem AUTOAnfahrt mit dem Auto:B4 Arnstädter Straße von und in Richtung ArnstadtBAB Anschlussstelle Erfurt-West (Bitte nutzen Sie den P+R Werner-Seelenbinder-Str. oder das Parkhaus „Am Stadion“)Sicherheitshinweis:Aus Sicherheitsgründen wird darum gebeten, auf die Mitnahme von großen Gepäckstücken (Reisetaschen, Rucksäcke, Koffer usw.) zu verzichten. Der Zutritt in das Landtagsgebäude mit solchen Gepäckstücken wird nicht gestattet. Im Außenbereich stehen eine begrenzte Anzahl von Gepäckaufbewahrungsboxen zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis!