Es werden bei den Sicherheitsorganen rechtsstaatswidrige Umkehr von Beweislasten angestrebt, die bisher erfolgreiche Marktwirtschaft wird mit noch nicht ausgereiften grünen Technologien/Produkten unterwandert, usw. Dann noch verantwortungsloses Management in der Corona-Krise, wo soll das alles mal enden.Für mich alles eine abenteuerliche lebensferne Schwächung unserer Wirtschaft und unserer Sicherheitsbehörden! Wie soll da Vertrauen in der gesamten Gesellschaft aufgebaut werden (nicht nur bei Anhängern)?Haben wir Bürger, aus der ehemaligen DDR kommend nichts gelernt?Wird unsere ZUKUNFT in Deutschland zukünftig ROT-ROT-GRÜN (DDR 2.0)?