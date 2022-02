Nach meiner Meinung, will doch JEDER nur in Frieden leben!…. Und Entwicklungen in Richtung Demokratie müssen letztlich aus dem Land selbst heraus erwachsen – Man kann Demokratie nicht mit Kriegen erzwingen (da spielen Entwicklungen, Kultur usw. eine große Rolle, wie uns doch z.B. Afghanistan zeigt, man muss Bürger mitnehmen)!Strittige Fragen kann man nur mittels Verhandlungen lösen, auf Augenhöhe!Der Osten von Deutschland hat es doch aufgezeigt, ohne jegliche kriegerische Handlungen!!!