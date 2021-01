Nicht alles glauben, was die Medien berichten - Sind sie zu "staatsnah"?

Warum wurden z.B. beim MDR Mitarbeiter ausgeschlossen (z.B. Katrin Huß oder Uwe Steimle) Waren beide zu kritisch in ihren Meinungen und mussten gehen (Stichwort: Maulkorb und Berufsverbot)?Ist das alles verantwortliches Handeln und wird das einer freiheitlichen Demokratie gerecht (mit einem freien Wort, als höhstes Gut)?Zitat aus der TA vom 13.11.2018, Professor Hans-Jürgen Papier / ehem. Präsident des Bundesverfassungsgerichtes (welcher unsere Situation im Land auf den Punkt bringt):"Im internationalen Vergleich befindet sich unser Gemeinwesen noch in relativ guter Verfassung, abersind nicht zu verkennen.Die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen politischen Strömungen wird immer aggressiver.Wir haben eine Regierung, die zwar rechnerisch eine große Koalition sein mag, aber Großes nicht zu leisten vermag.in die Funktionsfähigkeit der Institutionen dieses Verfassungsstaates.. Aber das sind Symptome."Dieser Kernaussage eines Verfassungspräsidenten ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen! Jeder kann doch eine Spaltung in unserer Gesellschaft feststellen!