Krieg in der Ukraine!

Russland hat in der Nacht einen Angriffskrieg gegen die Ukraine eröffnet, der weit über den zuvor angekündigten Einmarsch in die Ostukraine hinausgeht. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes sind russische Bodentruppen in die Ukraine vorgedrungen.In mehreren nördlichen Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus habe die Armee mit Panzern und weiterem schweren Gerät die Grenze passiert.Nach eigenen Angaben hat die russische Armee die Luftabwehr sowie Luftwaffenstützpunkte der Ukraine zerstört. "Die militärische Infrastruktur der Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte wurde außer Betrieb gesetzt", zitierten russische Nachrichtenagenturen am Morgen das russische Verteidigungsministerium.Wie soll das mit der Situation bezüglich der Ukraine weitergehen, der Westen ist fassungslos auch handlungslos!?.... Wird es einen neuen Flüchtlingsstrom in Richtung unserer westlichen Länder geben?