Ist politische Verantwortung letztlich teilbar?

Definition:

ist vorrangig die Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden.(und das erwarte ich von einem Politiker, welcher in VERANTWORTUNG steht)Eine Regierung, auch die Medien (deren Eliten) müssen Probleme zu möglichen Folgen im Land realistisch und früh erkennt und nach Möglichkeit umgehend handelt (populistisch einfach nur Probleme zu negieren oder zu verschieben, das geht gar nicht). In dieser Verantwortung müssen diesbezügliche Entscheidungen zum Wohle ALLER getroffen werden, auch wenn sie unpopulär erscheinen.Die Regierung hat die Ordnung und das Recht im Land aufrechtzuerhalten und notfalls unter Beachtung des GG mittels demokratischer Bedingungen durchzusetzen. Nur immer auf Andere warten, wird dem Amt nicht gerecht und kann zu spät sein und ist zudem hochgradig verantwortungslos.Verantwortung übernehmen lautet die Devise in einer Demokratie, denn Verantwortung ist letztlich unteilbar und auch nicht delegierbar, so wie immer wieder die breite Streuung von Verantwortung bei Politikern "in Not", für ihr Aufgabenbereich praktiziert wird (sie haben nun mal letztlich die Richtlinienkompetenz für ihren Bereich und somit auch die uneingeschränkte Verantwortung zu tragen).Ein Kanzler wie Helmut Schmidt war und ist mit seinen Fähigkeiten auch heute noch das große VORBILD für richtige Entscheidungen! Er stand auch bedingungslos zu seiner Verantwortung!Heute wollen sich alle nur noch politisch profilieren, hofiert werden und Verantwortung wird breit delegiert so dass die Verantwortung letztlich nicht mehr nachvollziehbar ist!(Jeder kleine Mann /Frau wird bei einem Vergehen zur Verantwortung gezogen, bis zur Entlassung - Aber in der Politik, wird man mitunter weiter nach oben gelobt - Stichwort: Seilschaften)(ansaonsten ist Chaos vorprogrammiert)