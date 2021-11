Impfplicht in Deutschland?

Die 4.Welle ist mit einer Impfplicht nicht mehr zu verhindern (nur noch durch Kontaktbeschränkungen, vorwiegend mittels Schutzmaßnahmen und Teil-Lockdowns)!Die Verfassungsmäßigkeit bezüglich einer Impfpflicht zur Bekämpfung von COVID-19 wird zur Zeit in der Politik diskutiert!Einschränkung des Grundrechts der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) könnte durchaus im Grundsatz mittels der Wesentlichkeitstheorie für existenzielle Krisenfälle über ein neues Gesetz geregelt werden (ein ermächtigendes, gesetzgeberisches Handeln).Übrigens, gab es auch schon in der Vergangenheit eine Impfplicht – z.B. die Pockenimpfung (ist somit nichts Neues)!Sich impfen zu lassen, sofern im individuellen Fall medizinisch nichts dagegen spricht, ist nicht nur Selbstschutz, sondern auch Fremdschutz. Wer sich impfen lässt, leistet seinen Beitrag zum Gemeinwohl.setzt aber Solidarität voraus und ist gelebte Demokratie!Die wissenschaftliche Evidenz spricht dafür, dass wir eine hohe Impfquote zum Kampf gegen das Virus erreichen müssen, um unser aller grundlegendes Interesse an körperlicher Unversehrtheit für möglichst viele Mitglieder der Solidargemeinschaft im kommenden Jahr 2022 erfüllen zu können.FAZIT:..... Oder wollen wir einen 5. Lockdown im Jahr 2022 und WEITERE fortlaufend durch Fehlentscheidungen der Politik endlos weiterführen?(irgendwann muss auch mal ein absehbares Ende sein und das geht nur mit einer Impfpflicht)