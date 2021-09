Heute vor 20 Jahren - Der blanke TERROR!

Wie sollen freiheitliche demokratische Staaten machtvoll gegen diesen TERROR agieren, wenn diese "extremistische islamistische Ideologie" der Terroristen auf Grund ihres Glaubens Wunder nach dem Ableben verspricht (und auch alle daran glauben)!Letztliche werden konkrete Anwendungshandlungen im KORAN und in der Scharia gegenüber den Ungläubigen aufgezeigt, z.B.im KORAN48. Der Sieg (Al-Fath)13. Und jene, die nicht an Allah und Seinen Gesandten glauben – für diehaben Wir einbereitet..... so wie man ja am 11. September 2001 letzztlich feststellen konnte!Das Problem:Diese Terroristen gehen freiwillig in den Tot (es ist ihnen eine Ehre) und nehmen vermeindliche UNGLÄUBIGE mit und verachten das moderne, gebildete, fortschrittliche Leben mit ihrer westlichen Ideologie!FRAGE:Wie will man diesem UNGLAUBE letztlich gerecht werden (dieser extreme Glaube wird in der muslimischen Welt zumindest geduldet, auch in DEUTSCHLAND)! Man kann dieses Thema nicht einfach negierten und das Feld der AfD überlassen, so wie es auch mit der Flüchtlingspolitik gehandhabt wird!.... man sollte alles hinterfragen und einfach mal selbst für sich nachdenkenum Schaden für unser Land zu vermeiden!