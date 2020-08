"Fake News" - Warum ist der Begriff "Lügenpresse" entstanden?

Fake News, Definition:

(hieraus resultiert der Begriff "Lügenpresse")!Es wird halt in der Politik / Medien nur noch sofort und gleich nach "Interessenlage" bewertet, ohne konkretes Faktenwissen ausreichend zu recherchieren! Wenn ich keine Beweise vorlegen kann, sind diese subjektiven Informationen letztlich nur eine "Fake News" und somit hochgradig verantwortungslos!Wir, gerade DEUTSCHLAND, sollten so nicht mit der "VERANTWORTUNG" spielen! Wo das alles enden kann, wissen wir nur zu genau!!!Wir sehen "Fake News" sind überall "gang und gäbe", vor allem bei POLITIKERN und auch bei den Medien (sehr wirkungsvoll durch bewusstes weglassen von Zusatzinformationen oder durch gezielte Lügen)! Bestes Beispiel hierzu ist die schwerwiegende "Fake News" zum Beginn des damaligen Irak-Krieges, nun auch schon wieder in der Corona-Krise zuerkennen!Hier fordern wir Bürger, von allen Politikern und Medien mehr VERANTWORTUNG, um solche schwerwiegenden Ereignisse mit solchen gravierenden Folgen auf der ganzen Welt zu vermeiden! Eine Folge dieses damaligen Irak-Krieges ist die heutige Flüchtlingskrise in der EU, welche uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird (übrigen der Virus auch)!Jeder beschuldigt letztlich jeden, aber alle bedienen nur ihre eigenen Interessen (analog auch "im Kleinen", wie hier auf diesem Portal)! "Fake News" haben vorwiegend nur das Ziel eigene, parteiliche oder mediale Interessen und nicht die Interessen einer gesamten Bevölkerung durchzusetzen/zu vertreten.Da wird gelogen und betrogen, das sich die Balken biegen! Siehe hierzu das sehr offene Buch von Peter Hahne " Schluss mit euren ständigen Mogelpackungen "! Es wir mehr Ehrlichkeit und Respekt von unseren Eliten gegenüber der Bevölkerung eingefordert!Ich kann dieses Buch nur allen Politikern, den Kircheneliten und auch den Medien empfehlen! Die deutschen Bürger sind mündig genug und lassen sich nicht mehr für ein "Apfel und ein Ei" von den politischen/medialen Eliten "verschaukeln"!