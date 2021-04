Eine Maske für Politiker in Corona-Zeiten (Im Besonderen für grüne Politiker)

Zur Steigerung des Bedarfs an Elektroenergie wird der Umstieg auf die erneuerbaren Energien massiv weiterhin durch den Steuerzahler gefördert werden. Es wird für alle Bürger teuer werden - grün wählen wird für die Zukunft nicht billig werden und auch nicht sicherer im Alltag!Leider gibt es kein Gesamtkonzept, welches sicher in die Zukunft führt (es gibt z.B. keine Lösungen für kostengünstige, alltagstaugliche Speichertechnologien, keine alltagstaugliche E-Mobilität usw.).Viele Technologien müssen erst noch wachsen und sich im Alltag erst noch bewähren! Hier wird der 2.Schritt schon vor dem 1.Schritt gemacht und so etwas kann nur schief gehen!Ich finde eine realistisch Politik, welche nicht nur auf "Lügen und Phantasien" aufbaut und zudem "eine funktionierende Wirtschaft als Motor sieht", die muss anderes aussehen!FAZIT:Grüne POLITIK muss wachsen und sich bewähren und darf nicht, wie zur Zeit "verordnet" werden!