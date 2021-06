Doppelspitzen - Verantwortung ist nicht teilbar!

Das bedingt, dass man sensibilisiert bereit ist, nicht beabsichtigte Effekte oder Entwicklungen rechtzeitig zu korrigieren bzw. Korrekturen einzuleiten oder auszulösen. Bis die beabsichtigten Effekte eingetreten sind, steht man dafür allein in der Pflicht, ohne seine VERANTWORTUNG weiter delegieren zu können!In diesem Sinn ist Verantwortung nicht teilbar und nur im begrenztem Rahmen delegierbar. Niemand kann die Verantwortung für einen selbst übernehmen, es sei denn, man tritt aus der Verantwortung zurück, womit man auch die Führung letztlich abgibt.Bei einer Doppelspitze, so wie Entwicklungen zur Zeit massiv in der Politik ablaufen (i.B. bei Parteien) trägt letztlich keiner der beiden SPITZEN eine VERANTWORTUNG mehr, bedingt durch ein eigenes fehlenden Handeln! Stillstand ist vorprogrammiert! Korrekturen, bzw. Fehlentwicklungen werden verzögert, negiert und alles ist somit kontraproduktiv im Rahmen von einem verantwortlichem Handeln!FAZIT:Wir können doch in allen Bereichen realistisch feststellen, das immer wieder "Viele Köche den Brei verderben" in der Politik und auch in der Wirtschaft (Stichwort: kollektive Inkompetenz)!Es ist in allen Bereichen eine Frage von VERANTWORTUNG - sie ist aber leider nicht teilbar!