Die Glaubwürdigkeit von Herrn Ramelow

als Ministerpräsident von Thüringen samt seiner Gesundheitsministerin Werner, ohne Fraktion und offensichtlich ohne Gewissen, ist nicht gegeben.

Zum 01.01.2022 hätte der Thüringer Maßregelvollzug laut eigenem Kabinettsbeschluss reverstaatlicht sein müssen. Bis heute ist dies nicht der Fall. Obwohl es verfassungswidrig ist, kommerziell agierenden Wirtschaftsunternehmen eine staatlich-hoheitliche Aufgabe zu übertragen und sie so schlecht kontrolliert, ob sie die Grundrechte von Mitarbeitenden und Untergebrachten wahren, wie es der Freistaat tut.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt mit sog. "Interventionsbeauftragten" wäre eigentlich dafür zuständig, zeitnah, effektiv und mit der nötigen Diskretion Beschwerden von Untergebrachten abzuarbeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Mitarbeitende aus Hildburghausen berichten, dass sie von Helios dazu angehalten wurden, Beschwerden im Keim zu ersticken und die Belastung der therapeutischen Beziehung bei Untergebrachten zu erwähnen, die drohe, wenn diese ihre Beschwerden aufrecht erhielten ... auch Lockerungen gerieten dadurch in Gefahr ... im Klartext: strafbare Nötigung bzw. Erpressung durch den privaten Klinikbetreiber! Mitarbeiter, die ihre Rechte wahrnehmen und zum Beispiel Bildungsfreistellung beantragen, werden gegängelt. Deren Schreibtische werden durchsucht, ohne dass ein solches Vorgehen gerechtfertigt wäre. Gesundheitliche Beschwerden von Untergebrachten werden ignoriert, fachärztliche Konsile auf die lange Bank geschoben, bis eine Erkrankung so schwerwiegend und untherapierbar ist, bis der Patient im Hospiz "verreckt". Es handelt sich ja auch "nur um einen Straftäter". Doch auch für Straftäter gilt die Landesverfassung und das Grundgesetz. Es werden an die Hexenverfolgung erinnernde Inquistionen inszeniert, um kritische Mitarbeitende im Maßregelvollzug rufschädigend "zu eliminieren"- und eine "Opposition" schaut tatenlos zu. Obwohl eine Mitarbeiterin gar nicht im Dienst war, wird von hoch dissozialen Straftätern der Vorwurf in einem von Helios organisierten Forum öffentlich lanciert, es sei der absurde Auftrag an Untergebrachte erteilt worden, für diese Mitarbeiterin einen Holzstab anzufertigen und ihr diesen zu schenken, im Wissen darum, dass so etwas überhaupt nicht durchführbar wäre. Nur: Das interessiert niemanden, weil das herbeizuführende Ergebnis im Fokus steht: Das Mobbing bzw. Bossing jenes Mitarbeiters, der nicht in allen Straftätern immer nur das Böse, das Dämonische sieht, sondern auch Veränderungsbereitschaft. Solch ein Mitarbeiter ist ein Störfaktor in einem System, das noch immer auf sichere Einnahmen und Zuwendungen des Freistaates hoffen kann, das zahlt und im Gegenzug Rechtsbrüche verschweigt, unter den Teppich kehrt, mit Hilfe von sog. "Interventionsbeauftragten", die alles tun außer zu intervenieren und einer "Besuchskommission"; die Vorwürfe bei Behandlungsfehlern ohne Besuche vor Ort, durch die überraschender Weise bestreitende Stellungnahme des Klinikkonzerns als "nicht nachvollziehbar" erklärt. Mit dem Bild des bei jeder sich bietenden Gelegenheit Kränze zum Gedenken an NS-Opfer niederlegenden Ministerpräsidenten bekomme ich das nicht zusammen, weil solche Gesten nur dann ehrlich und sinnvoll sind, wenn sie Relevanz für das alltägliche, auch politische Handeln haben. Das hat es bei Herrn Ramelow nicht, der sich zu schade dafür zu sein scheint, wenigstens in Vertretung auf eine Bürgeranfrage antworten zu lassen. Ob es ein Anzug ist oder Jeans sind, mit denen er auf Fotos in sozialen Medien posiert, an ihm/an ihnen klebt Blut. Zum Beispiel jenes von Lars M., der den fragwürdigen Behandlungsprinzipien einer Hildburghäuser Oberärztin zum Opfer fiel, die bereits durch anderweitige "Besonderheiten" in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen auffiel (www.kabale.se). Für den Maßregelvollzug scheint sie immer noch "gut genug" zu sein.

Gefällt mir