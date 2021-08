Bundestagswahl am 26. September 2021 - Wer wird wohl gewinnen?

Wobei die drei aussichtsreichsten Parteien jeweils einen Bundeskanzler/in als Kandidaten in das RENNEN schicken!Jetzt wird es bei diesen Parteien bis zur Wahl darauf ankommen keine FEHLER mehr zu machen und nach Möglichkeit den politischen Gegner zu diffamieren / ins "schlechte Licht" zu rücken!!Was ich persönlich immer wieder nicht verstehe, das man MEINUNGEN / ein MEINUNGSBILD im Rahmen eines kurzfristigen Wahlkampfes bei vielen Bürgern noch so gravierend verändern kann (was sind denn das alles für "Brummkreisel", welche sich so beeinflussen lassen - womöglich auch noch über ein kleines Wahlgeschenk)?Für mich wächst mein MEINUNGSBILD zu Parteien über Jahre (über deren Aktivitäten/Verhalten/Glaubwürdigkeit) und nicht über Märchenstunden im Rahmen eines kurzen Wahlkampfes, wo letztlich ALLE PARTEIEN "Kreide gefressen" haben! Somit weiß ich auch heute schon, wen ich zu wählen und wen ich nicht zu wählen haben!!!.... Es ist alles ganz einfach!