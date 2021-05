Annalena Baerbock - Ich kann Kanzlerin!

Ob Annalena Baerbock dies alles bedacht hat, als sie sagte, "Sie traue sich das Amt zu"? Man weiß es nicht. Sie selbst hat den Satz formuliert: „Ohnehin gilt wohl fürs Kanzleramt wie für alles andere: Wenn man stets ganz genau wüsste, was einen im Leben erwartet – würde man es dann überhaupt leben wollen?..... Wenn man aber VERANTWORTUNG für ein VOLK übernehmen möchte, dann ist diese Aussage aus meiner Sicht zu wenig! Man sollte schon als respektierte, berufene Person im gesamten Land letztlich "in der Breite" getragen werden, um anstehende Aufgaben auch dann zukünftig durchzusetzen (da sind aber Falschaussagen, wenn ich in der Öffentlickeit stehe kontraproduktiv - Wenn ich was nicht richtig verstehe, dann halte ich mich zurück)!