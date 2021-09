Afrika - Ein Kontinent mit erstaunlich niedrigen Fallzahlen

Auf der ganzen Welt hat das Coronavirus bislang schon weitaus mehr als ein Jahr lang gewütet und Millionen Todesopfer gefordert. Doch während sich Europa und die USA derzeit mühsam aus der Krise impfen, scheint ein Kontinent von allen bislang vergleichsweise glimpflich davongekommen zu sein -Darauf lassen zumindest die offiziellen Statistiken schließen. Dabei hatten Experten noch vor einem Jahr eine regelrechte Katastrophe auf dem Kontinent befürchtet: Von 70 Millionen Infizierten und drei Millionen Corona-Toten innerhalb weniger Monate war die Rede, sollten nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden.Doch die befürchtete Katastrophe blieb aus, obwohl Afrika zu den am wenigsten geimpften Weltregionen zählt.Es wird als Ursache das warme und feuchte Klima als mögliche Ursache genannt .Weitere Thesen sind:Es liegt eine Grundimmunität in der afrikanischen Bevölkerung bzw. eine genetische Besonderheit vor. Zudem ist im Schnitt die junge Bevölkerung des Kontinents auch eine Ursache für die geringen statistischen Fallzahlen im Kontinet.(auch die Statistik und deren Durchsetzung ist manhgelhaft)Zwischenzeitlich steigen auch dort die Corona-Fallzahlen, im besonderem in Südafrika und Tunesien!Trotz alledem sind in der Fläche, auf Grund der geringen Kontaktdichte die Corona- Ansteckungen verhältnismäßig gering!.... Um weltweit den Virus zu bekämpfen, sind auch hier Impfungen nötig, um auch weitere Mutanten des Virus weltweit zu verhindern!