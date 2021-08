Afghanistan - Ein sinnloser Krieg!

Unsere humane Verpflichtung sollte hier sein, sofortige Überführung dieser HELFER, sprich Ortskräfte nach Deutschland, ohne wenn und aber!Was hat uns dieser 20-jährige Kriegseinsatz in seiner Bilanz gebracht -NICHTS- außer viel Leid und Vernichtung von Steuermitteln!Keine Veränderungen wurden in diesem Land Afghanistan erreicht, letztlich ist alles wieder ganz schnell wie vor 20Jahren geworden! Ich frage mich, wie wollen unsere Politiker den Familien der 59 Kriegstoten diesen "sinnlosen Einsatz" erklären! Ich finde jedenfalls keine Worte dafür - War das alles verantwortliche Politik?!FAZIT:Seit dem Vietnamkrieg steht doch fest, dass kein Krieg mehr gewonnen werden kann, auch nicht mit einer vernichtenden "militärischen Hochtechnologie" - Diese Zeiten sind vorbei!Ich kann keinem Land unser Demokratieverständnis aufzwingen, schon gar nicht, wenn es von einem muslimischen Glauben bestimmt wird (Staatsreligion)!Das braucht letztlich in solchen Ländern Generationen (von INNEN heraus) um Erfolge zu erzielen - das sehen wir doch auch bei der Integration von Flüchtlingen aus jenen Ländern, hier in Deutschland! Es lässt sich nichts erzwingen und "in Köpfe sehen", kann auch keiner!