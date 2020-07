Abzocke mit immer mehr mobilen Blitzer

Um dieses Defizit am Finanzbedarf in Erfurt auszugleichen, müssen die ohnehin sinkenden Einnahmen bei mobilen und stationären Blitzern durch einen Mehrbedarf erhöht werden! Erfurt wurde zur Blitzer-Hauptstadt von Deutschland - Dank unserer "verantwortlichen" Regional-Politiker, welche leider nicht haushalten können!Das eigentliche Problem sind aber die ständig sinkenden Einnahmen - Es drohen "Millionenlöcher"! Um den Fehlbedarf an Finanzmitteln abzudecken, müssen zusätzliche neue flexibel aufstellbare Blitzer zum Einsatz kommen, um die Kassen zu füllen (an jedem Punkt in der Stadt möglich)! Es ist der blanke Hohn, wenn dann Begründungen angeführt werden - die Verkehrsteilnehmer halten die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten an stationären Blitzern ein! Man sollte doch froh sein, das man das Ziel erreicht hat!Wer dann behauptet, es gehe nur um die Sicherheit der Bevölkerung ....(der lügt) - Nein es geht wieder mal nur um finanzielle Einnahmen zum Wohle der klammen Stadtkasse und nicht um das Wohl der Bevölkerung (Keiner fragt mal: Warum sind denn immer die Stadtkassen leer?)!!!Analog ist es auch mit gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Stadt Erfurt!