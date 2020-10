30 Jahre Deutsche Einheit

Es wurden über Jahrzehnte immer wieder Erwartungshaltungen gegenüber den Ostdeutschen i.B. der Ost-Rentnern geschürt, welche bis heute leider nicht erfüllt wurden!Eigentlich ist es traurig, das nach 30 Jahren weder eine Lohn- bzw. eine Rentenangleichung gegenüber den Ostdeutschen hergestellt werden konnte. Zeit war jedenfalls genug (übrigens vor jeder Wahl immer versprochen und immer wieder gebrochen)!Wie heißt doch das Sprichwort so schön: "Wer einmal lügt, dem .....!)Die heutige Jugend sollte diesen Fakt bedenken und dem Staat nicht immer alles glauben, was zukünftig sein wird! Wer weiß denn heute schon was in 20 oder 30 Jahren in unserem Land passieren wird (Politiker sind nicht zuverlässig - wie das obige Beispiel belegt), aber alle sind sie gute Hellseher)! Mit der Corona-Krise wurde eine zukünftige Schuldenfalle in einer Milliardenhöhe schon gesetzt!Abgesehen von all meiner Kritik, war die Deutsche Einheit ein Geschenk für Gesamt-Deutschland, denn zusammen sind wir Stärker als OST und WEST geworden!!Wir haben ALLE in den 30 Jahren Deutsche Einheit viel in Deutschland erreicht, aber leider werden durch einige Parteien diese Errungenschaften leichtfertig in der heutigen Zeit wieder in Frage gestellt!Ich denke, wenn meine Enkel erwachsen sind, wird Deutschland die Einheit wohl vollzogen/vollendet haben (dann leider ohne uns Alten)! Die heutige Politik hat es nie verstanden, hier einen verbindlichen zeitlichen Rahmen zu setzen, um auch letztlich die deutsche Renteneinheit in nun 30 Jahren mal durchzusetzen (wir Ostrentner haben nicht mehr das ewige Leben, am Ende hat sich alles von allein reguliert).Vielen Dank ihr POLITIKER!