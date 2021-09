24.09.2021 - Global Strike - Fridays For Future in Erfurt

Zudem wurden über Megaphone lautstarke PROPAGANDA ( Losungen ) bezüglich einem KLIMASCHUTZ, aus meiner Sicht sehr aggressiv durchgeführt!Will man so Menschen überzeugen, mit einem "einhämmernden" KLIMASCHUTZ und "behindernden" Straßensperrungen! Will man so, die hier ärgerlich im Stau stehenden Bürger mitzunehmen, das Gegenteil ist hier der Fall!Ich und viele andere Bürger sind für einen sinnvollen Klimaschutz, aber wir wollen nicht von Fanatikern "vergewaltigt" werden!Diese Truppe (aus Grüne, Linken, Gewerkschaften usw.) hat mich jedenfalls so nicht überzeugt!... das kann doch letztlich nur schief gehen