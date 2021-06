Auch in Erfurt findet man am Rande der Stadt kleine Oasen, wie im Südpark.Unter schattigen Bäumen kann man die Mittagshitze ertragen und die Wiesen lassen für einen Moment in Gegenden träumen, wo das weite Land bis zum Horizont reicht.Zarte Blumen bringen fröhliche Gedanken, die Linden duften und der Familie Specht beim Mittagsmahl zuzuschauen, ist sowieso ein köstliches Erlebnis.Was mögen sie sich so erzählen ? Jedenfalls wohl scheinen sie sich zu fühlen und Auswahl an Nahrung gibt es reichlich.So kann Sommer in der Stadt auch reizvoll sein.