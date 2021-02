Frühlingstreiben

Bei meinem Besuch im Erfurter Kressepark, was nicht nur meine Idee war, begegnete ich einem munteren Treiben:Da wurde geputzt, gestriegelt, gespiegelt, nach einer Partnerin Ausschau gehalten und eine passende Behausung gesucht, man wollte ja eine Familie gründen, was bereits so hinter manchem Schilfhaus schon passiert war, na das konnte ich nicht ergründen.Jedenfalls war es ein fröhlicher Ausflug und ich hoffe, dass die Leser auch ihre Freude daran haben.