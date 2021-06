an der Neuen Mühle, wo das Wasser rauscht und wo man sich alte Geschichten erzählt, so unter dem gefiederten Volk.Seine Aufmerksamkeit war zuerst auf etwas gelenkt wo ich mal annehme, dass es sich um um etwas Leckeres zu handeln schien, jedenfalls wartete er wohl darauf und es dauerte ziemlich lange bis er zu mir sah.Er wusste schon ich habe die Kamera parat, also schnell noch etwas putzen und dann in Fotostellung, so von der Seite, das kommt immer gut.Er ist halt eitel, der Graureiher.