Winterleuchten

Licht- und Farbinszenierungen verwandeln den Park in eine zauberhafte Welt.Bäume, Sträucher, Wiesen und Gebäude sehen auf einmal geheimnisvolle aus, von irgendwo her erklingt eine Musik, Schatten spielen an Wänden und der Wind bewegt Gräser, die mal rot und mal blau aussehen.Verantwortlich für die künstlerische Konzeption des „Winterleuchtens“ ist der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld von "World of lights" aus Unna, der in den letzten Jahren überall in Deutschland Parks, Höhlen, Stauseemauern und Schlösser spektakulär beleuchtet hat.Öffnungszeiten:Sonntag bis Donnerstag: 17 bis 20 UhrFreitag und Samstag: 17 bis 21 UhrEinlassende jeweils 30 Minuten vor Ende der Parköffnung.