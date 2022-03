Wenn Steine reden könnten .....

Viele jüdische Kaufleute ließen sich in Erfurt nieder und siedelten in einem nicht abgeschlossenen Viertel, in dem auch Christen wohnten.Im Zentrum der Stadt standen die meisten von Juden bewohnten Häuser und auch die Synagoge, die 1287 erstmals erwähnt wurde und die bis heute erhalten geblieben ist.In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich die Gemeinde zu einer der größten und bedeutendsten im Heiligen Römischen Reich.1349 fand jedoch eine große Judenverfolgung in Erfurt statt.Fast alle Juden wurden getötet oder vertrieben.Den Juden wurde vorgeworfen, durch die Vergiftung der städtischen Brunnen am Ausbruch der Pest Schuld zu sein.Obwohl der Erfurter Rat verlautbaren ließ, dass seine Juden nichts dergleichen unternommen hätten und unauffällig geblieben wären, standen dem einige ehemalige Ratsherren sowie Teile des Patriziats und einige Zunftmeister gegenüber die hofften, durch die Unruhen im Zusammenhang mit dem Pogrom den städtischen Rat zu stürzen und selbst an die Regierung zu kommen.Am 21. März 1349 bewaffneten sie sich und hetzten das Volk gegen die Juden auf.Bei der Eskalation starben etwa 100 Juden in der Synagoge.Viele Juden waren schließlich so verzweifelt, dass sie selbst ihre Häuser anzündeten und in ihnen verbrannten oder sich auf andere Weise umbrachten, um einem anderen gewaltsamen Tod zuvorzukommen.Zu einem Gedenkkonzert lädt am 21. März 2022 „The String Company“ in die „Alte Synagoge“ in Erfurt ein.Die Band engagiert sich immer wieder für ein friedvolles Miteinander und schafft mit ihrer Musik Brücken zwischen den Kulturen.Die Künstler an diesem Abend: Die Sängerin Marion Minkus wird begleitet von Reinhard Schwalbe (Violine) | Lev Guzman (Viola/Gesang) | Jens Hichert (Gitarre) | Nils Würfel (Kontrabass).Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Westflügel der Synagoge.