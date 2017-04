Welttag des Buches

Für Erfurt war in diesem Jahr der Tag etwas ganz besonders; denn der Verein „ Erfurter Herbstlese“ konnte ein neues Domizil beziehen: Das „Haus Dacheröden“. Dieses Haus soll, nach einem kurzzeitigen Dornröschenschlaf, wieder ein Ort der literarisch-kulturellen Begegnung werden.Es ist ein außergewöhnliches Haus, mit einer wechselhaften Geschichte:Im 18. Jahrhundert wurde es zum Wohnhaus für Beamte der kurmainzischen Statthalterei, und dass war auch die Zeit, als der Preußische Kammerpräsident Carl Friedrich von Dacheröden mit seinen Kindern Ernst und Caroline dort einzog.Von dieser Zeit an, wurde dieses Haus zu einem bekannten geistig- kulturellen Zentrum.Zu den ständigen Gästen zählten neben Goethe und Schiller, auch der Statthalter Theodor von Dalberg, die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, sowie auch Herder und Wieland.Reizvoller Mittelpunkt der Gesellschaften war Caroline von Dacheröden, die Tochter des Hauses. Eine schöne, kluge und gebildete Frau, die 1791 mit Wilhelm vom Humboldt die Ehe einging.Das Haus Dacheröden ist ein Gewinn für die Literaturszene in Erfurt und im Sinne der Caroline von Dacheröden, werden sich dort in Zukunft Künstler treffen, die etwas zu sagen haben.Den Reigen eröffnete heute mit einer Lesung der Schriftsteller Christoph Hein.