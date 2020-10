Trinke Liebchen .....

so kann es der Wanderer auf einer Tafel lesen, wenn er die 3 sprudelnden Quellen in Erfurt besucht.Der Drei-Quellen-Brunnen ist seit mehr als 100 Jahren als Gesundbrunnen in Erfurt bekannt.Er ist der einzige Mineralbrunnen in der Stadt.Aber nicht nur das Wasser der Quellen ist für die Gesundheit fördernd, sondern auch das Wandern zu diesem Ort.Entlang der Gera vorbei an Uferböschungen, die ganz der Natur überlassen sind aber auch durch liebevoll gestaltete Parkanlagen, all das ist Balsam für so manche Seele.Ich hatte die schönen Spätsommertage genutzt und mich auf eine romantische Wanderung begeben.