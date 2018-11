Thüringer Buchtage

Dort präsentierten sich Thüringer Verlage mit ihren Neuerscheinungen und es konnte nach Herzenslust, geblättert und geschmökert werden, in Lesungen gab es tiefere Einblicke in einige Exemplare, Bücher konnten bestellt werden, es wurde beraten und man bekam gleichzeitig auch einen kleinen Einblick in die Arbeit der Verlage, die nicht immer leicht ist.Kinderbücher die in eine Fantasiewelt entführen, Kochbücher die so mancher Ostler noch im Regal stehen hat, Heiteres und Besinnliches, Lehrreiches und Bücher, die viel über das Land Thüringen erzählen wurden vorgestellt. So mancher Verlag hatte sein Spezialgebiet und seine Interessenten.Die trübe Jahreszeit und ein unterhaltsames Buch gehören einfach zusammen.Das wird hoffentlich immer so bleiben.