Sonntag im Park

Goethe führte Theaterstücke auf wie „Jahrmarktsfest zu Plundersweilern" und „Iphigenie auf Tauris". Friedrich Schiller beendet dort im Frühjahr 1800 sein Werk „Maria Stuart“. Zu einer Prunkjagd auf dem Ettersberg erschienen 1808 Zar Alexander I., Kaiser Napoleon I. und zahlreiche deutsche Fürsten.Doch bald verlagerte man den Sommersitz nach Tiefurt und das Schloss in Ettersburg wurde nur noch gelegentlich besucht.40 Jahre später erlebte das Schloss eine neue Blütezeit, neue Regenten hatten es erneut als Sommersitz auserkoren und so trafen sich auch wieder Literaten und Musiker, wie Hans Christian Andersen, Emanuel Geibel, Hebbel und Franz Liszt und wandelten durch den neu entstandenen Park, der nach Ideen des Landschaftsarchitekten Eduard Petzold und des „Parkfürsten“ Hermann Pückler aus Muskau, im englischen Stil angelegt wurde. Charakteristisch der „Pückler Schlag“:Eine Waldwiese, die - etwa 900 Meter lang - zu den bedeutendsten Garten-Denkmalen Europas gehört.Nach dem 2. Weltkrieg verfiel das Schloss und heute?Heute ist das Schloss ein beliebter Tagungsort und bietet hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten.1998 wurden Schloss und Park Ettersburg Teil des UNESCO-Weltkulturerbes »Klassisches Weimar«.Zarte Sommerwiesenblumen säumen den Weg, alte ehrwürdige Eichen ragen stolz in den Himmel und könnten wohl so manche Geschichte erzählen, ein sanfter Wind verteilt Blütendüfte und schließt man die Augen, dann weiß man, was Glücksmomente sind.