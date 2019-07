Domstufen und das Domensemble bilden immer wieder einen spektakulären Rahmen für jede Aufführung und in diesem Jahr wird es besonders spannend; denn es dreht sich alles um die mittelalterliche Kriminalgeschichte nach dem Roman von Umberto Ecos„Der Name der Rose“.Mehr als 30 Songs werden in diesem Musical zu hören sein, große Chornummer und man darf gespannt sein, auf dieses musikalische Werk des norwegischen Komponisten Giste Kverndokk. Es ist eine Uraufführung.Auch für den Regisseur Axel Köhler ist dieses Stück eine Herausforderung; denn das Bühnenbild, das aus vielen Büchern und Buchseiten besteht soll ja effektvoll bespielt werden.Premiere ist am 9.August.Aber auch das Sommertheater in der Erfurter Barfüßterruine erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit.Hier geht es nicht ganz so ernst zu; denn eine Komödie steht auf dem Spielplan:Carlo Goldonis „ Diener zweier Herren“.In dieser Aufführung kommen die Freunde des Wortes auf ihrer Kosten; denn Sprachwitz und Sprachtempo machen das Verwechslungsspiel zu einem heiteren Sommerabendvergnügen.Es ist eine Neuinszenierung von Fabian Hagedorn und Tim Röder.Premiere ist am 1. August um 21 Uhr.Vorstellungen finden täglich von Dienstag bis Sonntag bis zum 31. August statt.