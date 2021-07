Sommer - Musik - "The String Company"

wer meinen Beitrag vom 4. Juli 2021, - Sommer – Musik - über das Konzert der „The String Company“ im Haus Dacheröden gelesen hat und danach Lust bekommen hat mit diesen Musikern auch einmal auf eine musikalische Reise zu gehen, dem kann ich hier einige Termine empfehlen:Fast schon zu einer Tradition geworden ist, dass „The String Company“ zur Musikalischen Vesper in den romantischeneinlädt.ist es wieder soweit.Mit dabei an diesem Abend: Marion Minkus (Gesang), Lev Guzman (Viola), Reinhard Schwalbe (Violine) und Linda Trillhaase (Akkordeon)Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.kann man die Musiker in einem Kirchenkonzerterleben.Mit dabei an diesem Abend: Marion Minkus (Gesang), Jens Hichert (Gitarre), Reinhard Schwalbe (Violine), Lukas Park (Kontrabass)Eintritt 10 Euro, Vorverkauf im Stadtkirchenamt Eisenach.dreht sichalles um das Thema: Liebe und Einsamkeit.Ein musikalisch- literarische Abend an dem die Musiker lesen und musizieren.Das verspricht ein ganz besonderer Abend zu werden.An diesem Abend sind dabei: Marion Minkus (Gesang), Jens Hichert (Gitarre), Clemens Appenroth (Kontrabass), Gören Eggert (Schlagzeug)Eintritt 14 Euro, Ermä. 12 EuroIn Thüringen singt und klingt es in diesem Sommer wieder und alle Leser sind herzlich eingeladen.