Sommer - Musik

Gestern Nachmittag stellte im Innenhof des Hauses Dacheröden die „String Company“ ihre neue CD vor und es war ein wahre Wechselbad der Gefühle.Die Musiker entführten die Zuhörer mit romantischen und sehnsuchtsvollen Liedern in ferne Länder, dann wieder, ähnlich einem ein Feuerwerk, wurde es temperamentvoll und man hatte Mühe auf dem Sitz zu bleiben, so mitreißend war die Musik.Lev Guzmann der mit Reihard Schwalbe die „String Company“ gründete, ist nicht nur auf der Viola ein Meister, er hat auch viele Lieder komponiert und wenn er von den „Schwarzen Augen“ singt, einem Tango des lettischen Komponisten Oskar Strok, dann spürt man die tiefe Verbundenheit mit der Heimat und der Musik.Marion Minkus die Sängerin der Band verzaubert immer wieder mit ihrer Stimme, ob temperamentvoll oder auch besinnlich.Das Lied „weit weg“ zu dem sie den Text geschrieben hat und Lev Guzmann die Musik, erzeugt einfach ein Gänsehautgefühl.Aber auch humorvolle geht es auf der Bühne zu; denn auch heitere Lieder hat die Band im Programm und überhaupt ist das Repertoire breit gefächert.Von Klezmer und Jazz, manchmal auch beides verwebt, bis hin zu alten Volksliedern aus der ganzen Welt, die Musiker, jeder eine Meister auf seinem Instrument, verstehen es mit all den Melodien ihr Publikum zu begeistern.Für mich war es ein wunderschöner Nachmittag, endlich wieder Musik live und unter Sonnenschirmen wie im Urlaub.