Schloss - Geflüster

Spaziert man die Wegen entlang, glaubt man mitunter schon leises Kichern zu hören und das Rascheln seidener Gewänder, oder ist das doch nur der Herbstwind?Ob auch damals so eine leise Melancholie über dem Park lag, wenn der Herbst seinen Einzug hielt?Wenn die Blätter lautlos von den Bäumen segelten, die Sonne lange Schatten warf, wenn es im Laub raschelte und die Eichhörnchen unterwegs waren, um Futter für den Winter zu sammeln, wenn vom Schlossteich Kühle aufstieg und silberne Fäden schimmerten.Heute finden zwar keine solchen rauschenden Feste im Schloss statt aber an Fröhlichkeit fehlt es nicht. Lesungen und Konzerte kann man erleben, empfehlenswert ist auch eine Führung durch das Schloss und ein Besuch der immer wieder wechselnden Ausstellungen."Ich male jeden Tag" sagt der 83jährige Künstler Baldur Schönfelder von sich, der gestern im Schloss seine Bilder präsentierte, die besonders die Liebhaber der "Naiven Malerei" begeistern dürfte.Mit viel Liebe und Fantasie zum Detail zeigt der Künstler, der aus einer Glasbläserfamilie kommt und am Rennsteig zu Hause ist, wie er seine Heimat sieht.Bilder die fröhlich stimmen und die Schönheit des Augenblicks widerspiegeln.Die Ausstellung kann bis zum 6. Januar 2019 besucht werden.