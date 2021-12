Oh Tannenbaum .......

Ein Städtchen, in dem sogar im Frühling ein mit Kugeln geschmückter Tannenbaum daran erinnert, ist Lauscha.Dort ist seit mehr als 400 Jahren die Glasbläserkunst zu Hause und dort entstand so mancher Christbaumschmuck.Eine wechselvolle Geschichte hat die kleine Stadt erlebt und auch das Leben der Glasbläser war nicht immer einfach.In kärglich eingerichteten Wohnungen war oft die gesamte Familie an der Produktion beteiligt und die Arbeit war sehr schwer.Doch die funkelnden Christbaumkugeln aus Lauscha waren begehrt und die Familien brauchten den Lohn.Heute hat sich das Sortiment erweitert und die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert, jedoch eine kräftige Lunge, ein geschickte Hand, ein geschultes Auge und ein Gespür für das Glas sind nach wie vor wichtig.Ich hatte das Glück bei einem Besuch in der neuen Glashütte in Lauscha zusehen zu dürfen, wie manuell mit viel handwerklichem Geschick und Geduld eine Glasfigur hergestellt wird, und wie schnell aus einer kleinen Kugel aus Glas, einem Stoff der ja erst aus Sand, Soda, Pottasche und Kalk hergestellt wird, ein Trinkglas entsteht.Fantasievoll gestaltete Schalen und farbige Gläser, in denen sich geheimnisvoll das Licht bricht zeugen davon, dass Glasbläser wahre Künstler sind.Das Sortiment zu sehen, das war allein schon ein Erlebnis.Mein Besuch liegt schon ein paar Jahre zurück, und es war Frühling, doch noch heute denke ich voller Begeisterung daran, besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit und ich freue mich schon darauf, die Kugeln im Licht der Kerzen funkeln zu sehen.Besuchen kann man die Glashütte auch noch heute und natürlich nach den neuen Regeln.