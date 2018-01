Naturschätze in Thüringen

Dieses Museum ist in seiner Ausstattung einzigartig. Mittelpunkt ist eine 14 Meter hohe Eiche, die von der Wurzel bis hin zur Krone aus ganz verschieden Perspektiven betrachtet werden kann.Schon im Eingangsbereich erfährt der Besucher was alles in Thüringen flattert, fliegt, kriecht, krabbelt, schleicht, schwimmt, schreitet, hoppele, fließt, wächst und wunderschön blüht.Eine interaktive Karte ermöglicht es, Standorte und Lebensräume der zahlreichen Thüringer Naturschätze zu entdecken.Einblicke in Flora und Fauna, Geologische Verhältnisse in bestimmten Regionen, all das und noch viele mehr erfährt man ganz leicht per Knopfdruck.Höhepunkt des Besuches ist ohne Zweifel der Besuch der „Arche Noah“ im Tonnengewölbe. Dort macht man mit zahlreichen Tieren der Erde Bekanntschaft und das Schiff vermittelt nicht nur einen kleinen Eindruck, wie es so ist auf hoher See, sondern man möchte den Besucher auch darauf hinweisen, wie wichtig die Erhaltung des Lebens auf der Erde in seiner ganzen Vielfalt ist.Übrigens die Tiere, die dort auf dem Schiff versammelt sind, wurden in der Werkstatt des Hauses mit viel Liebe und Sachkenntnis präpariert. Ein wenig unheimlich ist das schon, man stelle sich vor, sie erwecken plötzlich wieder zum Leben.Zahlreiche Sonderausstellungen machen den Besuch in diesem Museum besonders anziehend.Auch die alljährlich stattfindenden Fotoausstellungen, die immer unter einem bestimmten Motto stattfinden.Im vergangenem Jahr drehte sich alles um das Thema "Natur in der Stadt" und die Bilder zeigten, dass so mancher Fotofreund es geschafft hatte, die mitunter kleinen Naturschönheiten ganz groß zu präsentieren.Viel Ausdauer und Sachkenntnis waren sicher notwendig.Leider ist die Ausstellung bereits abgelaufen aber es wird auch in diesem Jahr eine Ausstellung geben das Thema lautet:"Frühlingserwachen"ingungen erfährt man unter www.naturkundemuseum-erfurt.de