Nähe und Weite

Sie wählen den Abstand und ziehen eine Grenze, um sich selbst zu schützen und sich auch selbst zu finden.In einer Ausstellung im Erfurter Frauenzentrum stellt derzeit die Künstlerin Melanie Fieger unter der Überschrift "Nähe &Weite" Arbeiten vor, in denen unterschiedlich zwischenmenschliche Beziehungen dargestellt werden.Zeichnungen und Skulpturen aus Holz widerspiegeln in Gesichtsausdrücke und Körperhaltung, was in den Menschen vorgehen mag.Beeindruckenden Arbeiten, die bis zum 26.4.2019 besichtigt werden können.