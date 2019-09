Künstlerplakat - Ausstellung

Künstlerplakate des Erfurter Grafikdruckers Ernst August Zimmermann.Der Künstler, der morgen seinen 80. Geburtstag feiert, zeigt mit seinen Arbeiten ein Stück Zeitgeschichte.Künstlerplakate entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen Künstler und Drucker und sind eigentlich ein wenig aus der Mode gekommen doch vielleicht gibt es in Zukunft junge Künstler, die diese Art von Kunst wieder neu aufleben lassen.Zu Beginn des Jahres 2000 schenkte Erst August Zimmermann dem Druckereimuseum seineWerkstatt und der Besucher erhält somit einen Einblick in die vielschichtige Technik des Kunstdrucks und wenn man den Ausführungen des Meisters aufmerksam folgt begreift man ganz schnell, wie kompliziert dieses Handwerk mitunter ist.Bis zum April 2020 kann diese Ausstellung besucht werden, allerdings sollte man sich vorher genau über die Öffnungszeiten informieren.