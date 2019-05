Kirschblütenwunder

Doch schnell schmolzen die Flöckchen wieder in der Sonne.Ganz anders, wenn es Kirschblüten schneit, so wie in den vergangenen Wochen im Japanischen Garten in Bad Langensalza.Noch lange schwimmen die Blütenblätter im Wasser, bilden wundersame Muster oder werden zu einem zartrosa Teppich, der über zartem Grün ausgebreitet wurde.In Japan steht die Kirschblüte für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit.Man kann nur erahnen, wie schön die üppige Blütenpracht zur Frühlingszeit in diesem Land sein muss.Leider fiel Regen zum Kirschblütenfest in Bad Langensalza, doch der Schönheit der Blüten konnte er nichts anhaben, Ich hatte Glück und konnte den Garten auch im Sonnenlicht erleben, was für ein Wunder.