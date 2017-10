Kirchen - Konzert im Norden

Das diese Kirche, wie alle Kirchen, auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken kann, das widerspiegelt schon allein der Bau.Viele Zeitepochen kann man erkennen:Das Mauerwerk, mit den eingeflickten Ziegeln, besteht überwiegend aus romanischen Feldsteinen und frühgotischen Hausteinen, die meisten Fenster haben ihre jetzige Form in der Barockzeit erhalten, es sind aber auch gotische Fensteröffnungen vorhanden.Im Innern der Kirche findet man noch viele aus dem 17. Jahrhundert, wie die kleine Orgel neben dem Altar. Einst war sie die eigentliche Orgel der Kirche, heute wird auf ihr noch zu kleinen Feierlichkeiten gespielt.Außer für den Chor und dem Altarraum gibt es in dieser Kirche keine elektrische Beleuchtung, sondern nur Kerzenlicht, was dem Kirchenraum eine ganz besonders festliche Atmosphäre verleiht.Wenn dann noch das Holsteiner Kammerorchester zu einem Konzert einlädt und die jungen Künstler exzellent Musik von Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn und Jean Sibelius spielen, dann wird der Besuch in dieser Kirche zusätzlich zu einem besonders eindrucksvollen Erlebnis.